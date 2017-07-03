Чили, трагедия в Татарстане и караоке без Дельфина

Вновь понедельник, и накануне в Петербурге сборная Германии выиграла Кубок Конфедераций. Матч с командой Чили завершился со счетом 1:0, что характерно, большая часть стадиона болела за Чили. Матч, по мнению большинства зрителей, получился отличным, надеемся, когда-нибудь и наша сборная доберется до такого уровня игры.

Главная новость выходных – трагедия на трассе в Татарстане. Недалеко от города Заинск в ДТП попал пассажирский автобус, следующий из Самары в Ижевск. ЧП произошло ночью, когда автобус попытался обогнать грузовик КамАЗ, который на жесткой сцепке буксировал другой грузовик, MAN. По разным версиям, водитель автобуса не справился с управлением или его ослепили фары встречных машин – так или иначе, авто вышло из-под контроля, автобус вылетел на обочину, перевернулся и загорелся. В автобусе было 28 пассажиров, 14 погибли, многие находятся в республиканских больницах Татарстана. Водители автобуса и грузовика живы, с ними уже работают следователи. По последним данным, возбуждено уже два уголовных дела, ситуацию курирует лично глава СК, а фирма, которая организовала автобусные перевозки, подвергается всяческим проверкам. Будьте внимательны на дорогах!

Уволен глава «Почты России» Дмитрий Страшнов – тот самый, который, по данным прокуратуры, в 2014 году насчитал себе премию в 95 млн рублей. С топ-менеджером просто не стали продлять контракт. Несмотря на все шутки про медлительность и нерадивость «Почты», по официальным показателям, количество успешно доставленных посылок за время, что Страшнов был у руля ФГУП, выросло в несколько раз. Кто будет новым руководителем учреждения, пока неясно, исполняющей обязанности назначена заместитель Страшнова Ольга Осина.

В России появится специальный научный Совет по медицинским проблемам питания. Как сообщают «Известия», это связано с двукратным ростом людей с ожирением в России за последние пять лет, примерно в такой же пропорции увеличилось количество случаев заболевания диабетом второго типа. Идею создания Совета поддержали в РАН. Возможно, очередной повод «освоить» средства, выделенные на какую-нибудь национальную программу, но это не отменяет того, что за собой надо следить и себя любить. Никакие академики это за вас не сделают.

Дельфина и Найка Борзова не пустили на музыкальный фестиваль «Атлас» в Киев. Украинские власти отказались пускать российских музыкантов за то, что те выступали в «оккупированном» Крыму. Что характерно, музыкантов, сопровождающих Дельфина, в страну пустили, так что часовой концерт все же состоялся – зал пел «караоке». Посмотрите, в сети есть видео, это захватывающе. Найк Борзов выразил надежду, что политики перестанут вмешиваться в музыкальную жизнь.

В Челябинске прошел град, повреждены порядка 800 домов. В Москве сегодня вновь обещают грозу, ливень и ветер, а в Петербурге, наоборот, солнечную летнюю погоду (пора бы уже!). Хорошего вам дня!