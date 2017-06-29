"Касперский", Telegram и 200 пьяных немецких полицейских

Четверг, и главная новость прошедших суток – Telegram не заблокируют. Павел Дуров и глава РКН выяснили, что ведомству нужны были только регистрационные данные, которые можно найти и в открытом доступе, и Дуров их предоставил. Кроме того, создатель мессенджера намекнул, что никакой информации, нарушающей анонимность пользователей, он никаким властям предоставлять не будет. Впрочем, это уже дело ФСБ, если там сочтут нужным затребовать какие-то данные: по закону, миссия РКН закончилась на внесении в реестр распространителей информации. Дальнейшие возможные запросы ФСБ и ответы (или молчание) Telegram – уже дело непубличное, и тут нам остается только полагаться на слово Дурова.

О неожиданном. 7-8 июля в Гамбурге пройдет саммит G20. Для обеспечения безопасности в центр городка Бад-Зегеберг, находящегося в 70 километрах от Гамбурга, поселили порядка 200 берлинских полицейских. Расселили стражей порядка в казармы, где раньше квартировали беженцы. В первый же вечер соседи стали жаловаться на шум, а потом полицейские и вовсе устроили дебош: бегали пьяными по улицам в халатах и с оружием, курили кальян, справляли нужду в общественных местах. Власти попросили «простить» дебоширов, объяснив, что они просто отмечали день рождения. Полицейские, конечно, тоже люди и могут «отметить», но ведь у них есть оружие.

В «Лаборатории Касперского» рассказали, что можно сделать с данными, если ваш компьютер атаковал вирус Petya. В общем-то, ничего: вирус изначально деструктивен и не предполагает возможности восстановления данных. При этом специалисты отметили, что вирус относится не к семейству уже известных вымогателей, которые и называются Petya, а является новым подтипом вируса, который в «Касперском» назвали ExPert. На данный момент атаковано более двух тыс. пользователей, большая часть – в России и на Украине.

К слову, про «Касперского». В СМИ ходит слух, что правительство США хочет запретить ведомствам, связанным с обороной, использовать антивирусы «Лаборатории». Говорят, они могут быть связаны с российскими властями. Разработчики же настаивают, что «Касперский» не связан ни с одним правительством.

Сегодня в Москве скончался бывший солист «Иванушек International» Олег Яковлев. Ему было всего 47 лет, в среду он поступил в больницу с пневмонией. Как сообщает ряд СМИ, Яковлев скончался от цирроза печени.

Петербург. В городе пока что солнечно (даже странно, ведь нам обещали дожди), а ЗакС накануне, рассмотрев вопрос о референдуме по статусу Исаакиевского собора, пришел к выводу, что он не нужен.

2 июля в городе пройдет финальный матч Кубка Конфедераций, городские службы уже напряглись – будьте внимательны и осторожны, друзья. Хорошего вам дня!