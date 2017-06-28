Путин в Ижевске, вирус Petya и "пенис тролля"

Середину недели начнем с новостей из Китая. В аэропорту Шанхая при посадке на пассажирский самолет до Гуанчжоу 80-летняя женщина подбросила «на удачу» девять монеток. Одна из них попала в двигатель, что заметил сотрудник аэропорта. В итоге 150 пассажиров эвакуировали, двигатель проверяли несколько часов – нашли там мелочи на общую сумму около 1,7 юаней (примерно 14 рублей). Женщину и ее родных допрашивал старший офицер полиции (она передвигается на инвалидной коляске, и путешествовала с родственниками, помогавшими ей). В итоге рейс задержали на 5,5 часов. Вот так удача. Но, главное, все благополучно добрались.

Накануне компьютеры государственных учреждений и ведомств Украины атаковал вирус Petya. Украинцы тут же заявили, что в кибератаке виноваты «русские хакеры», но затем выяснилось, что вирус начал распространяться с территории Украины. И атаковал также «Роснефть» (впрочем, потом там назвали это слухами) и производителей шоколада Milka. Вирус работает как вымогатель, высвечивая черный экран с красными буквами и требуя 300 долларов за разблокировку. По последним данным, сейчас он уже перебрался в Азию. К слову, Петр Порошенко также обвинил СССР в коррупции на Украине (!), а по рунету гуляет слух, что Незалежная намерена отказаться от участия в ЧМ-2018 по футболу, который пройдет в России.

Новости про Telegram. Мессенджер пока не заблокировали, но Роскомнадзор создал отдельную комиссию для решения спорных вопросов, касающихся блокировки. Еще больше чиновников!

В Ижевск приезжал Владимир Путин. Именно в столице Удмуртии живет женщина, пожаловавшаяся президенту по «прямой линии» на жизнь в деревянном бараке, с которым власти никак не могли разобраться. Президент навестил просительницу в день рождения, подарил ей с семьей путевку с Сочи, а местные власти заявили, что вот-вот расселят барак. Впрочем, куда интереснее тот факт, что во время президентского визита жителям Ижевска рекомендовали не выходить на улицы, плотно задвинуть шторы и не выглядывать в окно. Там вовсю шутят, что нельзя просто так смотреть на «солнцеликого». Кроме того, при виде президентского кортежа рекомендовалось никак не выдавать своих эмоций.

В Норвегии, в Эйгерсунде, активисты восстанавливают знаменитую скалу «пенис тролля». Судя по всему, ее в выходные разрушили вандалы. Поскольку это была местная достопримечательность, то неравнодушные норвежцы уже собрали 20 тыс. евро на восстановление объекта. И да, он правда внешне похож на то самое.

Петербург. Законодательное собрание неожиданно согласилось внести в повестку заседания вопрос о референдуме о статусе Исаакиевского собора. Небывалый успех оппозиционеров, но кажется, с «двойным дном» - ранее директор музея Юрий Мудров заявил, что референдум вовсе необязателен.

Хорошего вам дня, друзья!