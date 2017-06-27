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"Братки" в Простоквашино, пиво и Telegram

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Кот Матроскин
© Фото: Collections.yandex.ru

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Продолжение мультфильма выпустят в 2018-20 годах.

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Вторник, и начнем сразу с Telegram. На фоне возможной блокировки приложения (по словам главы Роскомнадзора Александра Жарова, счет идет на дни) популярность мессенджера резко выросла. Накануне Дмитрий Песков признался, что им пользуются, например, в Кремле, но в случае чего готовы перейти на другой вариант, благо их много. По телевизору крутят нескончаемые репортажи о том, что Telegram чуть ли не причина всех самых страшных бед на планете.

Новости алкогольной торговли. Во-первых, Минпромторг официально разрешил продавать спиртное по водительским правам и даже паспорту болельщика, который многие оформили к Кубку Конфедераций (им можно будет пользоваться до конца 2018 года). Тем временем российские производители пива предложили правительству ограничить продажу крепких напитков с 21:00 до 9:00, а для пива оставить действующее ограничение с 23:00 до 8:00 (да, в большей части регионов запрет начинается в 23 часа, а не в 22, как в Петербурге). Кроме того, пивовары предлагают разрешить регионам самим устанавливать временные рамки продажи алкоголя – любого, кроме пива. В ряде областей власти вообще ввели «сухой закон» на выходные.

«Союзмультфильм» раскрыл подробности новых серий «Простоквашино». Автор первых эпизодов Эдуард Успенский рассказал журналистам, что все происходящее в новых сериях будет привязано к современности. Например, история про то, как некие «братки» попытались снести почту: «Печкин — представитель государства. А такие как Матроскин — бизнесмены, они где-то живут, что-то делают. Все перипетии, которые происходят в стране, происходят у них тоже». 30 новых эпизодов любимого мультфильма выйдут в 2018–20 годах при поддержке компании Danone.

В Москве собираются строить два новых вокзала. На Киевском направлении - в Санино и на Курском – в Старосырово. Деньги еще не выделили, но представители РЖД уже говорят о том, что это будут современные транспортные узлы, рассчитанные на помощь потоку людей, которые едут в центр. Мы промолчим про несуществующий петербургский аэроэкспресс.

О хорошем. Россиянка, врач из Петербурга, заняла второе место на конкурсе iPhone Photography Awards в категории «Дети». Женщина сфотографировала свою дочь на пляже во время отпуска, снимок оценили профессионалы, что стало приятной неожиданностью для автора. Всем бы таких успехов!

Новый директор Исаакиевского собора заявил, что там будут проводить больше богослужений, а еще Юрий Мудров отказался встречаться с оппозиционными депутатами. Вообще должность директора музея – сложная, особенно сейчас.

В городе обещают дожди. Хорошего дня, друзья!

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