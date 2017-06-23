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Соус песто, русские хакеры и Telegram

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© Фото: mygazeta.com

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И "Алые паруса"!

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Пятница, и начнем с Роскомнадзора. Ведомство предупредило о возможной блокировке мессенджера Telegram из-за того, что его создатель Павел Дуров по-прежнему отказывается сотрудничать с российскими властями и предоставить соответствующие данные для занесения в реестр организаторов распространения информации. Уровень дискуссии таков, что глава РКН Александр Жаров пишет Дурову лично, а тот просто игнорирует требования российских властей. Впрочем, ранее Павел сказал, что спецслужбы США также пытались оказать давление на его сотрудников, мотивируя это тем, что анонимность Telegram мешает бороться с терроризмом. Ждем, кто кого.

Тем временем в Южной Корее три года тюрьмы получила Цой Сун Силь, подруга бывшего президента страны Пак Кын Хе, оказавшая на нее значительное влияние. Настолько значительное, что оно стало причиной коррупции и импичмента. Гособвинение требовало для Цой Сун Силь семь лет. В частности, считается, что она использовала президентский авторитет, чтобы устроить дочь в университет.

Хорошие новости про Италию. Аэропорт Генуи отменил ограничение о провозе жидкости в объеме не более 100 мл. Но только ради генуэзского соуса песто – его теперь можно брать на борт самолета до 500 мл. Руководство аэропорта сообщает, что уступка вызвала многочисленными вынужденно брошенными на контроле упаковками с песто. Напомним, песто – итальянский соус на основе базилика, орехов, оливкового масла. Другие аэропорты Италии пока о кулинарных поблажках не сообщали.

Британское издание The Times сообщило, что журналисты обнаружили на русскоязычном хакерском форуме логины и пароли от личной почты тысяч английских госслужащих. Речь идет о сотрудниках МИДа, профильных министрах, высокопоставленных офицерах полиции. По информации издания, сначала пакет данных выставили на обмен и продажу, а потом и вовсе в открытый доступ. На журналистский запрос о подлинности данных британские власти пока не ответили. Times (не называя, впрочем, конкретного ресурса), говорит о ненадежности паролей. Так, у полицейских это часто police или police1.

В годовщину начала Великой Отечественной войны, разгорается очередной скандал, связанный с этой непростой темой. Сейм Польши принял поправки к закону о декоммунизации, согласно которому по всей стране подлежат сносу около 500 советских памятников, многие из которых связаны со Второй мировой и находятся на месте братских могил. Наши депутаты Госдумы уже предложили полякам эксгумировать останки советских солдат и вернуть их в Россию, если памятники действительно будут сносить. Правда, среди советских солдат были отнюдь не только русские.

Петербург. Сборная Португалии расквартировалась в городе в преддверии матча с Новой Зеландией, о чем мы узнали из Instagram Криштиану Роналду. А еще сегодня ночью – «Алые паруса», надеемся, это будет красиво, как всегда. И поздравляем выпускников. Хороших выходных!

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