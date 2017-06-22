Футбол, Алексиевич и аризонская жара

Четверг начнем с главной петербургской темы прошедших суток. Журналист «Делового Петербурга» взял интервью у нобелевского лауреата Светланы Алексиевич, в котором писатель наговорила откровенных глупостей (вроде того, что свобода – это только европейский тип мышления, а ради свободы слова в некоторых странах нужно на время запретить (!) русский язык). Вопреки предварительному согласию, Алексиевич ближе к концу интервью публиковать его запретила. По сути, получилось не чистое и гладкое интервью, а острая беседа на актуальные темы. «Деловой Петребург», где работал интервьюер, публиковать такой текст отказался. В итоге материал опубликовал Regnum, вызвав скандал – в среде медиа, интеллигенции и всех, кто недавно так гордился получением Нобелевской премии по литературе русскоязычным автором. С основного места работы журналиста уволили, полифония мнений в сети зашкаливает.

Сегодня, в годовщину начала Великой Отечественной, Минобороны опубликовало ранее засекреченные документы о первых днях войны. Речь идет о воспоминаниях командующих округами и готовности оборонительного рубежа государственной границы к 22 июня 1941 года. Более 100 страниц документов и свидетельств современников собраны на специальном сайте.

Тем временем США, в частности, штаты Аризона, Невада и немного Калифорния накрыла небывалая жара. Более 50 градусов по Цельсию. Асфальт нагревается чуть ли не до 70 градусов, аэропорт Финикса отменил большинство рейсов, потому что в такой горячем воздухе небезопасно взлетать. Метеорологи города Сакраменто опубликовали в официальном Twitter фото, как их сотрудник жарит бекон, положив его на фольгу поверх приборной доски автомобиля – температура в салоне все равно около 100 градусов. Пишут, что через час бекон был готов. В регионах продают специальную обувь для животных, чтобы питомцы не обожгли лапы. По рунету уже бродят комментарии в духе «так вот где наше лето». Действительно, мы-то еще осеннюю обувь не убирали. С другой стороны, неизвестно, что лучше. На картах метеорологов район Аризоны и Невады отмечен красным и даже фиолетовым цветом из-за опасной температуры.

Новости футбола. Накануне вечером сборная России проиграла сборной Португалии в рамках Кубка конфедераций. Счет – 1:0, единственный мяч в ворота россиян на восьмой минуте отправил звезда португальского футбола Криштиану Роналду. Поволжские СМИ пишут о неожиданном исходе матча. В Астраханской области мужчина лет 35-40 пришел смотреть футбол к своему другу. Примерно посередине матча он выбежал на лестничную клетку с криками, что за ним следят спецслужбы, и он не может больше это терпеть, затем попытался причинить себе вред (на месте ЧП обнаружили следы крови). Друзья, это всего лишь футбол, не переживайте так.

В Петербурге обещают улучшение погоды – говорят, холодный циклон должен все-таки уйти. Завтра ночью – «Алые паруса», ждем с нетерпением!