Португалия и нацистский тайник

Середина недели, и начнем с новостей из Брюсселя. Накануне вечером в столице Бельгии произошел теракт – неизвестный сначала выкрикивал лозунги радикальных исламистов, а затем произнес «Аллах Акбар!». Из-за взрыва пострадал только исполнитель, после чего местные военные застрелили его. Бельгийские власти классифицируют случившееся как теракт.

Тем временем в Аргентине нашли крупнейший тайник реликвий Третьего Рейха. Как сообщают заокеанские СМИ, неоднозначная коллекция обнаружилась в ходе обыска у коллекционера, который однажды выставил на аукционные торги лот с неясным происхождением. По ходу обыска внимание правоохранителей привлек книжный шкаф, который оказался входом в тайную комнату, заставленную экспонатами, связанными с нацистской Германией. Рельефные портреты Гитлера, приборы для измерения головы, старые фотографии, скульптурный орел третьего рейха, даже губные гармошки со свастикой. Предполагается, что все предметы попали в латиноамериканскую страну, когда она после Второй мировой стала убежищем для некоторых высокопоставленных нацистов, в том числе и врача Йозефа Менгеля, проводившего в Освенциме опыты над людьми.

Журналисты, к слову, напоминают, что на днях немцы объявили об очередном этапе поисков янтарной комнаты. Раскопки ведутся возле горы неподалеку от городка Нордхаузен. Некогда там был секретный подземный завод по производству ракет.

Шокирующая история об американском студенте, которого в начале 2016 года приговорили к 15 годам тюрьмы в КНДР за срыв пропагандистского плаката со стены. Отто Вомбиер приехал в Северную Корею с туристической группой в конце 2015 года, во время учебы на экономическом факультете университета Вирджинии. На обратном пути, в аэропорту его задержали, затем судили (за якобы срыв плаката, хотя доказательством было неточное видео) и дали 15 лет. На суде заплаканный Вомбиер сказал, что «это была самая большая ошибка в жизни». Представителей США к 22-летнему парню не пускали. Когда до него удалось добраться шведским дипломатам, выяснилось, что студент находится в коме. Власти КНДР сообщили, что после приговора Вомбиер заболел ботулизмом (а дело было как раз во время очередного ужесточения санкций США). Несколько дней назад молодого человека переправили на родину, а 19 июня он скончался, так и не придя в себя. Родные винят в его смерти северокорейские власти.

В Мурманской области выпал снег, местные шутят про суровое северное лето. Действительно, глобального потепления нам, кажется, рано бояться.

Сегодня на столичном стадионе «Спартак» сборная России в рамках Кубка Конфедераций встретится со сборной Португалии. Шансы на победу у нас, скажем так, небольшие, но журналисты смакуют новость о том, что накануне Криштиану Роналду не пришел на тренировку португальцев.

В Петербурге прохладно. Надеемся, до снега дело не дойдет, но куртки опять пора застегивать. Хорошего вам дня, друзья!