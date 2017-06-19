Офшоры, "золотые визы" и прощение кредитов

Итак, снова понедельник, и начнем с офшоров. Вернее, с нового британского «закона о российских олигархах». Елизавета II подписала так называемый Criminal Finances Act – революционный для британского законодательства документ, который в перспективе позволит конфисковать имущество у людей, имеющих «богатство необъясненного происхождения». Если установлено, что некое лицо имеет активы, несоразмерные известному доходу (а актив – это не только недвижимость, но и золото, чеки и драгоценности), то силовики теперь имеют право их конфисковать еще до суда. При этом «богатством необъясненного происхождения» считается от 50 тыс. фунтов стерлингов (3,75 млн рублей).

Если гражданин откажется предоставлять информацию о степени свой заинтересованности в имуществе (например, если вы живете в доме, оформленном на родственников или компанию) по запросу Высокого суда, собственность конфискуют. Кроме того, ужесточатся меры ответственности представителей юрлиц за действия компаний, от имени которых они выступают. Сделать вид, что директор ничего не знал о махинациях подчиненных, теперь будет непросто. Специалисты связывают беспрецедентный акт с ростом запросов на «золотые визы» - документ, упрощающий получение вида на жительство и гражданства в случае, если проситель инвестирует в экономику Великобритании более 2,6 млн фунтов.

За последние пару лет спрос на такие визы среди россиян резко вырос, а 20% всей элитной недвижимости в стране уже принадлежат русским. Считается, что «закон об олигархах» позволит Британии бороться с коррупцией, как Гонконгу и Сингапуру.

Еще одна новость с туманного Альбиона. В ночь на понедельник в толпу прохожих в районе Финсбери Парк, где проживает много иммигрантов (и не русских олигархов, а обычных мусульман), врезался автомобиль. Очевидцы сообщают, что это было намерено и как раз в тот момент, когда верующие выходили из мечети. Один человек погиб, десять ранены.

В Португалии бушуют лесные пожары. В муниципалитете Педроган-Гранди уже более 60 человек погибли из-за разгула стихии, огнем охвачены ряд населенных пунктов. В регионе установилась жаркая погода, температура порядка 40 градусов, из-за чего тушить пожары очень сложно.

Неожиданная новость из Челябинской области. Приставы региона сообщают, что в городе Коркино взяли на рейд руководителя микрофинансовой организации, который все время жаловался, что приставы не выполняют свою работу и считал, что люди не платят долги по кредитам просто потому, что не хотят. Увидев, как живут те, кто должен ему по несколько десятков тысяч рублей, мужчина прослезился, приставы составили акт об отсутствии ценного имущества, которое можно было бы арестовать, и организация от своих претензий отказалась. Имя руководителя не уточняется, но приставы полагают ,что он простит еще нескольких должников.

Петербург. Город во всю готовится к «Алым парусам». Еще нам обещают дожди, надеемся, вы запаслись солнышком и теплом в выходные. Хорошего вам дня!