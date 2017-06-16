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Контрабандный «Оскар» и ребенок в чемодане

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© Фото: Rollingstone.ru

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Пятница, и к главным новостям. Леонардо Ди Каприо пришлось отдать «Оскар» полиции в качестве вещдока по делу о хищениях. Статуэтку, которую ему подарили продюсеры «Волка с Уолл-стрит», приобщили к делу о махинациях кинокомпании Red Granite. Она якобы украла 100 млн долларов из спонсируемого правительством США фонда инвестиций Малайзии 1MDB, чтобы пустить их на съемки фильма (а мы-то думали, на дачу гендиректора). К счастью, это не тот самый заветный настоящий «Оскар» Лео, но все равно до обидного символично.

Украинка два раза подряд пыталась провезти через польскую границу своего восьмилетнего сына, спрятав его под слой одежды в чемодане. Как сообщает представитель пограничной службы в Перемышле Анна Михальская, дама ехала на поезде Киев-Перемышль, первый раз ее задержали еще до отмены визового режима. У обнаруженного ребенка не оказалось документов. В первый же день «безвиза» женщина снова попыталась пересечь границу с сыном в чемодане, но ее вычислили и выяснили, что у мальчика опять нет документов.

Жители аварийного дома №70/7 по улице Шота Руставели в Уфе накануне «прямой линии» с Владимиром Путиным записали президенту видеообращение в формате рэп-песни. За сутки ролик набрал 16 тыс. просмотров на YouTube, можете оценить, это эпичный шедевр. Как здание, которое давно пора сносить по всем нормативам, продолжают эксплуатировать (а федеральные каналы – снимать сюжеты про жизнь местных жителей), советуя жильцам быть тише и аккуратнее.

Видео: Харт Исхаков
 

В Москве, на Сретенке, обнаружили кремниевый резец эпохи неолита (V-III тысячелетия до нашей эры), а на Покровском бульваре — скребок эпохи мезолита (VII тысячелетие до нашей эры). Оба артефакта совсем небольшие – 2,5 – 4 см, ученые полагают, что они оказались близко к поверхности случайно – их нашли в историческом слое, относящемся к XVI – XVII векам. Вероятно, древности перенесли ближе к поверхности случайно в ходе масштабных земляных работ в городе 400 – 500 лет назад.

Немного о серьезном. Минобороны отчиталось о том, что силами ВКС РФ уничтожен лидер ИГ аль-Багдади (организация запрещена в РФ). Кроме того, ликвидированы эмир Ракки Абу аль-Хаджи аль-Мысри, эмир Ибрагим Ан-Наеф аль-Хадж и начальник службы безопасности ИГ Сулейман Аль-Шауах. Проверить эту информацию не представляется возможным, ждем, что скажет международное сообщество.

Петербург. Нам сегодня обещают 22 градуса тепла, ура! А еще у «Исаакиевского собора» снова сменился директор – на этот раз должность занял Юрий Мудров, бывший сотрудник ГМЗ «Павловск», работающий в учреждениях культуры Петербурга с 1982 года. Петербургское общество ждет шагов, решений, продуманной позиции, ведь даже Владимир Путин накануне в ходе «прямой линии» сказал, что Исаакий должен совмещать функции музея и храма.

Хороших вам выходных, друзья!

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