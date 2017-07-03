Как «Таксовичкоф» на «Санкт-Петербург.ру» в суд подавал

Принесли нам конверт. Большой, олдскульный конверт из плотной офисной бумаги. Я был уверен, что на его обратной стороне есть огромная сургучная печать. Но печати не было. «Понятно, - подумал я, - перлюстраторы не стали заморачиваться и печать исчезла». Это же грант Госдепа на освещение положительных сдвигов в нашей молодой демократии. Миллиона на полтора. Очень кстати, у меня как раз кроссовки порвались.

Пару недель назад мы написали статью о нашем большом друге, компании «Таксовичкоф». Статья называлась «У какого такси всегда пробки виноваты, или почему «Таксовичкоф» обманывает клиентов». В тексте утверждалось, что в интернете есть отзывы, авторы которых заявляют, что «Таксовичкоф» врет. Например, в статье приведен отзыв Олега Вайнберга. «Такси «Таксовичкоф» просто уроды. Потому что врут, – поделился он своим мнением о работе таксомоторной компании. – Заказал такси, приложение показывает, что машина будет через 20 минут, 18, 16... Откладываю мобильник, жду. Вроде пора. Беру мобильник: «Машина не назначена». Звоню. Машина будет через 20 минут. Как, говорю, через 20, я уже жду 20. Отвечают: «Значит, раньше было через 40».

Открываем конверт… Я где-то читал, что международные конвенции запрещают ведение переговоров с террористами. А внутри конверта - ультиматум. Самый настоящий ультиматум, достойный бумажного конверта и сургучной печати. Если вы не…, то мы… Такие письма нужно сразу отправлять лично Герхарду Шредеру в одноименное устройство, но журналистское любопытство победило.

Как-то в холодную погоду я возвращался из Москвы «Сапсаном». Из вагона вызвал «Таксовичкоф», выхожу на улицу, нет никакого «Таксовичкова». Нормальная ситуация, несколько минут ожидания ничего не решают. Звоню диспетчеру, на том конце провода отвечают: «Через пять минут будет, она уже рядом». Жду, потом звоню, потом снова жду - и так час, и все по пять минут. Другие такси обещают машину через 15 минут, а «Таксовичкоф» каждый раз через пять. В час ночи сажусь в машину и набираю диспетчера, скромно спрашивая про рекламный слоган «Вовремя или бесплатно». Мне казалось, что слоган однозначно определяет отношение компании к своим обязательствам. Вероятно, рядом с этой надписью на борту машины есть звездочка, а текст со звездочкой написан мелким шрифтом на внутренней стороне покрышки. Деньги с меня, конечно, взяли в полном объеме, музыку на телефоне клиентского сервиса мы слушали вместе с водителем всю дорогу, диспетчер обещал, что мне перезвонят завтра, никто, конечно, не перезвонил. А в поисковике Google нашлось 3910 результатов по запросу «Таксовичкоф» обманывает клиентов». Я позвонил главному редактору «Санкт-Петербург.ру» Анне Носик.

Читаем олдскульное письмо: «В нарушение вышеуказанных требований законодательства редакций «Санкт-Петербург.ру» (Saint-Petersburg.ru) (далее по тексту - редакция) не проверена, сообщаемая в данной статье, информация». Мы в редакции сразу поняли, что запятые попросили расставить водителя, владеющего тремя языками, среди которых русского нет. А «требование законодательства редакций» - это несомненная находка, которая будет использована во всей внутренней переписке наших многочисленных редакций.

В «Санкт-Петербург.ру» есть технология работы с мониторингом сообщений в социальных сетях. Перед тем, как комментарий попадает на наши страницы, мы проделываем большую работу. Почти со всеми авторами мы связались и получили подтверждение подлинности рассказываемой истории. Под значительной частью комментариев в соцсетях есть ответ самого «Таксовичкова», который не ставит под сомнение подлинность отзывов.

Читаем дальше: «Приведенные редакцией сведения не соответствуют действительному положению дел, а факт обмана потребителей услуг перевозке пассажиров и багажа легковом такси ничем не подтвержден». Вот прямо так и написано: «Обмана перевозке легковом такси». Рассказываю: есть зафиксированное время вызова такси, есть сообщенное время подачи, есть фактическое время подачи, есть переписка с компанией, из которой видно, что сообщенное время не соответствует фактическому, и есть начисленные бонусы за то, что фактическое время не соответствует сообщенному.

«В силу ст. 14.7 КоАП РФ, - сообщает нам «Таксовичкоф», - обман потребителя является административным правонарушением». «Оценку о наличии в действиях… должен дать… Роспотребнадзор», а Роспотребнадзор не дал, значит, мы вместе с тремя тысячами человек, оставившими плохие отзывы, опорочили честь и достоинство непорочной компании «Таксовичкоф».

Я дрожащей рукой потянулся к словарю Ожегова. Как же я сразу не подумал, там наверняка рядом со словом «обман» будет определение из статьи 14.7 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Но Ожегов меня спас. Обман - это то же, что ложь, а ложь - это намеренное искажение истины. Я позвонил одному из экспертов-лингвистов. «Ты какой книжкой будешь пользоваться, - спросил его я, - Ожеговым или КоАПом». И мы вместе хорошо посмеялись, а Ожегов перевернулся в гробу.

На этом нужно было закончить изучение новаций юриспруденции и русского языка. Но мы помним, что перлы находятся на стыке культур, наук и дисциплин. Мудрость водителей бесценна. В общем, читаем дальше: «В названной статье утверждается, что качество оказываемых ГТК «Таксовичкоф» услуг хуже, чем иных служб такси. Такой вывод сделан на основании недостоверных отзывов». Олег Вайнберг, недостоверный у тебя отзыв, «не соответствует действительному положению дел». После получения ультиматума мы еще раз связались с авторами отзывов, практически все согласились прийти в суд или письменно подтвердить свои слова.

А пока наш мониторинг работает, и журналисты продолжают общаться с людьми. Вот, например, что пишет бывший сотрудник этой компании, с которым мы связались по телефону, чтобы подтвердить достоверность текста: «Совет № 1. Никогда не заказывайте автомобиль на пиковое время (утро, когда все едут на работу, вечер, когда все едут с работы, праздник, дождь), если не хотите прождать свой автомобиль час и более от указанного времени. Они реально не справляются с пассажиропотоком, я лично наблюдал, как на оформленные мною заказы автомобили назначались через сорок минут, час и более от указанного в заказе времени.

Совет № 2. Заказ «заранее» не работает. Если только вы не заказываете машины высоких классов (от бизнеса) - эти заявки действительно контролируются тщательно, и водители назначаются вручную, приезжают очень заранее (20-30 минут, иногда более). Остальные заказы попадают в обработку за 15-20 минут до указанного времени подачи. Иногда (не всегда) логисты меняют время в заявке, но даже это не гарантирует своевременной подачи.

Совет № 3. При заказе машины на вокзал, аэропорт или оттуда следите, чтобы в строке адреса было написано именно «Московский вокзал» (или название любого другого вокзала), «Аэропорт Пулково-1», а не адрес «Пулковское ш., 41», «Невский, 85» и прочие. Иначе логист не сможет отследить этот заказ и повысить его приоритетность путем изменения времени на более раннее, потому что в списке заказов он увидит просто название улицы (даже без дома).

Совет № 4. По поводу звонков по опозданиям. У оператора есть четко прописанный алгоритм, в котором сказано сообщить приблизительное время - «5-10 минут». Если оператор просит вас еще подождать и обещает, что в течение пяти минут машину подадут, можете смело не верить и отказываться от заказа. Особенно, если в первый раз вы поверили.

Если в пиковое время оператор говорит, что подача свыше 20 минут, а после сообщает, что это приблизительное время подачи, и машину подадут раньше (первый, освободившийся в вашем районе, тут же будет назначен на ваш заказ) - снова не верьте. Это стандартная фраза, ее говорят всем. В лучшем случае машина приедет через озвученное количество минут (не в течение, а через!), в худшем - подача затянется на часы.

Совет № 5. Отдел контроля качества. Он работает на кучу фирм («Таксовичкоф», «Грузовичкоф», «Опилки» и другие), в день, дай бог, чтобы три сотрудника было. Именно поэтому не отвечают на линии ОКК, вовремя не перезванивают и т. д. Жаждущих справедливости великое множество, а там работает всего три человека».

Это практические советы вам. А у нас остается ультиматум: если не прекратите распространять, то мы подадим в суд. Пока мы ждем страшного суда, присылайте на почту redaktor@spbnews.ru свои страшные истории, самые документированные из самых страшных опубликуем.

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