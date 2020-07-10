Нет уничтожению барной и гастрокультуры Петербурга!

Уважаемые депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Уважаемый губернатор Санкт-Петербурга. Сегодня вы совершаете большую, очень болезненную ошибку, которая подорвёт состояние дел малого бизнеса в нашем родном городе.
По инициативе одного из депутатов вы проголосовали фактически за закрытие лучших баров и маленьких ресторанов города (запретили на площади менее 50 кв.м. продажу алкоголя).
Вы хотели закрыть что-то плохое, вы хотели услышать голос горожан. Но вышло всё наоборот. С 1 января следующего года (всего через пять месяцев) вы закроете многие из мест, указанных ниже, или очень усложните им существование.
Вы не услышали горожан и их семьи, которые любят эти места всем сердцем. Таких людей – десятки тысяч.
Петиция «Нет уничтожению барной и гастрокультуры Санкт-Петербурга!» – по этой ссылке на Change.org
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Pitas, ул. Гороховая
Щель
I`m Thankful for Today
Warszawa
Кабинет
Компромисс
Spontan
Рюмочная, Боровая ул
Боттл шоп Kiosk
Redrum
Хроники
Hygg
Bazin
Теория Большого Пива
Пивная Карта, ул. Восстания
Twin Peaks
Пена Дней
кафе PizzaPasta, пер. Короленко
Let it bar
Рюмочная Рядом, Гороховая
Продукты
Vaffel, ул. Восстания
Амаркорд
Californication
Бюро ул. Жуковского
Holyribs, ул. Жуковского
Pasta Fresca
Искра
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Бейрут»
Терминал
Brosburritos
Хачапури и вино, ул. Правды
Gypsies&Jews, ул. Ломоносова
Борода бар
Буковски, ул. Моховая
винный бар Мерула
Полторы комнаты
бар Бакунин
кафе Фартук
Утопист
Гусары
Пьяна ель
Бар Роз
Рюмочная, ул. Восстания
Маяк
бар Луч, ул. Некрасова
Brimborium
бистро Нау
Хочу в Сибирь
Wood Bar
Горбыль
Палата №6
бар Борода
Fillin'GOOD
Архитектор;
Рюмочная, Пушкинская ул.
Страх и Ненависть
Dog'sNosePub
Навина, Кронверкский пр.
ManGo, Каменноостровский пр.
BeerHere, ул. Б.Пушкарская
I Believe
Bolshoybar
Дегустатор
кафе Снежинка, Малый пр. П.С.
бар 76
бар 8
BreakingBad
Блуждающий форвард
Бражник
CrowBar
кафе Маслоу
ХопСпот
Woodman Bar&Shop
Shrimp bar
Платформа
Комфорт
бар Стекло, ул. Кораблестроителей
1516
Красинбар
Docker
ТЕСТО
СТИРКА
Гараж
BrosBurritos
Терки
WöD
Uno Due Tre cafe