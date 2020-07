Нет уничтожению барной и гастрокультуры Петербурга!

Уважаемые депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Уважаемый губернатор Санкт-Петербурга. Сегодня вы совершаете большую, очень болезненную ошибку, которая подорвёт состояние дел малого бизнеса в нашем родном городе.

По инициативе одного из депутатов вы проголосовали фактически за закрытие лучших баров и маленьких ресторанов города (запретили на площади менее 50 кв.м. продажу алкоголя).

Вы хотели закрыть что-то плохое, вы хотели услышать голос горожан. Но вышло всё наоборот. С 1 января следующего года (всего через пять месяцев) вы закроете многие из мест, указанных ниже, или очень усложните им существование.

Вы не услышали горожан и их семьи, которые любят эти места всем сердцем. Таких людей – десятки тысяч.

Петиция «Нет уничтожению барной и гастрокультуры Санкт-Петербурга!» – по этой ссылке на Change.org

Gills

ПИФ-ПАФ

КУК-ШОП

ROCKETS & BISHOPS

Pitas, ул. Гороховая

Щель

I`m Thankful for Today

Warszawa

Кабинет

Компромисс

Spontan

Рюмочная, Боровая ул

Боттл шоп Kiosk

Redrum

Хроники

Hygg

Bazin

Теория Большого Пива

Пивная Карта, ул. Восстания

Twin Peaks

Пена Дней

кафе PizzaPasta, пер. Короленко

Let it bar

Рюмочная Рядом, Гороховая

Продукты

Vaffel, ул. Восстания

Амаркорд

Californication

Бюро ул. Жуковского

Holyribs, ул. Жуковского

Pasta Fresca

Искра

Duo Gastrobar

Бейрут»

Терминал

Brosburritos

Хачапури и вино, ул. Правды

Gypsies&Jews, ул. Ломоносова

Борода бар

Буковски, ул. Моховая

винный бар Мерула

Полторы комнаты

бар Бакунин

кафе Фартук

Утопист

Гусары

Пьяна ель

Бар Роз

Рюмочная, ул. Восстания

Маяк

бар Луч, ул. Некрасова

Brimborium

бистро Нау

Хочу в Сибирь

Wood Bar

Горбыль

Палата №6

бар Борода

Fillin'GOOD

Архитектор;

Рюмочная, Пушкинская ул.

Страх и Ненависть

Dog'sNosePub

Навина, Кронверкский пр.

ManGo, Каменноостровский пр.

BeerHere, ул. Б.Пушкарская

I Believe

Bolshoybar

Дегустатор

кафе Снежинка, Малый пр. П.С.

бар 76

бар 8

BreakingBad

Блуждающий форвард

Бражник

CrowBar

кафе Маслоу

ХопСпот

Woodman Bar&Shop

Shrimp bar

Платформа

Комфорт

бар Стекло, ул. Кораблестроителей

1516

Красинбар

Docker

ТЕСТО

СТИРКА

Гараж

BrosBurritos

Терки

WöD

Uno Due Tre cafe