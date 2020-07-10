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Нет уничтожению барной и гастрокультуры Петербурга!

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© Фото: страница в Facebook

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Основатель петербургского проекта «Открытая библиотека» Николай Солодников на своей странице в Facebook разместил петицию против закрытия лучших баров и маленьких ресторанов города.

Уважаемые депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Уважаемый губернатор Санкт-Петербурга. Сегодня вы совершаете большую, очень болезненную ошибку, которая подорвёт состояние дел малого бизнеса в нашем родном городе.

По инициативе одного из депутатов вы проголосовали фактически за закрытие лучших баров и маленьких ресторанов города (запретили на площади менее 50 кв.м. продажу алкоголя).

Вы хотели закрыть что-то плохое, вы хотели услышать голос горожан. Но вышло всё наоборот. С 1 января следующего года (всего через пять месяцев) вы закроете многие из мест, указанных ниже, или очень усложните им существование.

Вы не услышали горожан и их семьи, которые любят эти места всем сердцем. Таких людей – десятки тысяч.

Петиция «Нет уничтожению барной и гастрокультуры Санкт-Петербурга!» – по этой ссылке на Change.org

Gills 
ПИФ-ПАФ 
КУК-ШОП 
ROCKETS & BISHOPS 
Pitas, ул. Гороховая 
Щель 
I`m Thankful for Today 
Warszawa 
Кабинет 
Компромисс 
Spontan 
Рюмочная, Боровая ул 
Боттл шоп Kiosk 
Redrum 
Хроники 
Hygg 
Bazin 
Теория Большого Пива 
Пивная Карта, ул. Восстания 
Twin Peaks 
Пена Дней 
кафе PizzaPasta, пер. Короленко 
Let it bar 
Рюмочная Рядом, Гороховая 
Продукты 
Vaffel, ул. Восстания 
Амаркорд 
Californication 
Бюро ул. Жуковского 
Holyribs, ул. Жуковского 
Pasta Fresca 
Искра 
Duo Gastrobar 
Бейрут» 
Терминал 
Brosburritos 
Хачапури и вино, ул. Правды 
Gypsies&Jews, ул. Ломоносова 
Борода бар 
Буковски, ул. Моховая 
винный бар Мерула 
Полторы комнаты 
бар Бакунин 
кафе Фартук 
Утопист 
Гусары 
Пьяна ель 
Бар Роз 
Рюмочная, ул. Восстания 
Маяк 
бар Луч, ул. Некрасова 
Brimborium 
бистро Нау 
Хочу в Сибирь 
Wood Bar 
Горбыль 
Палата №6 
бар Борода 
Fillin'GOOD 
Архитектор; 
Рюмочная, Пушкинская ул. 
Страх и Ненависть 
Dog'sNosePub 
Навина, Кронверкский пр. 
ManGo, Каменноостровский пр. 
BeerHere, ул. Б.Пушкарская 
I Believe 
Bolshoybar 
Дегустатор 
кафе Снежинка, Малый пр. П.С. 
бар 76 
бар 8 
BreakingBad 
Блуждающий форвард 
Бражник 
CrowBar 
кафе Маслоу 
ХопСпот 
Woodman Bar&Shop 
Shrimp bar 
Платформа 
Комфорт 
бар Стекло, ул. Кораблестроителей 
1516 
Красинбар 
Docker 
ТЕСТО 
СТИРКА 
Гараж 
BrosBurritos 
Терки 
WöD 
Uno Due Tre cafe 

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