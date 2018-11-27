Россия попала в серьезную застойную яму

Мы последние десять лет живем с темпами роста 1%. Вообще я хочу сказать, что после Второй мировой войны у нас такого длинного периода в истории России, чтобы мы жили больше десяти лет с таким низким темпом роста – 1%, не было.

Исключение – 1990-1998 года, когда из-за развала СССР, рухнувшей плановой экономики и снижения цен на нефть рост ВВП серьезно упал.

Страна попала в серьезную застойную яму. Потенциальные темпы роста экономики – 1,6%, что ниже предыдущего прогноза в 1,8%.

Одна из целей майского указа президента Владимира Путина – попадание России в топ-5 мировых экономик по показателю ВВП по паритету покупательской способности. В проекте Минэкономразвития учитывается снижение темпов роста мировой экономики больше, чем, по мнению Счетной палаты, будет в реальности.

Прогнозы по темпам роста не позволят России к 2024 году войти в топ-5 крупнейших экономик. Сейчас намеченное пятое место занимает Германия.

Нужно увеличить расходы на образование и здравоохранение. Больше всего огорчает объем трат на эти сферы. Долю государства в экономике при этом необходимо понизить.

Цитата по материалам РБК.