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Россия попала в серьезную застойную яму

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© Фото: Максим Блинов / РИА «Новости»

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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин раскритиковал экономическую ситуацию в России и прогнозы на будущее.

Мы последние десять лет живем с темпами роста 1%. Вообще я хочу сказать, что после Второй мировой войны у нас такого длинного периода в истории России, чтобы мы жили больше десяти лет с таким низким темпом роста – 1%, не было.

Исключение – 1990-1998 года, когда из-за развала СССР, рухнувшей плановой экономики и снижения цен на нефть рост ВВП серьезно упал.

Страна попала в серьезную застойную яму. Потенциальные темпы роста экономики – 1,6%, что ниже предыдущего прогноза в 1,8%.

Одна из целей майского указа президента Владимира Путина – попадание России в топ-5 мировых экономик по показателю ВВП по паритету покупательской способности. В проекте Минэкономразвития учитывается снижение темпов роста мировой экономики больше, чем, по мнению Счетной палаты, будет в реальности.

Прогнозы по темпам роста не позволят России к 2024 году войти в топ-5 крупнейших экономик. Сейчас намеченное пятое место занимает Германия.

Нужно увеличить расходы на образование и здравоохранение. Больше всего огорчает объем трат на эти сферы. Долю государства в экономике при этом необходимо понизить.

Цитата по материалам РБК.

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