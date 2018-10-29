Разница в уровне доходов населения создает в обществе напряжение

Нельзя не согласиться с тем, что разница в уровне доходов, конечно, создает напряжение в обществе.

И нам часто говорят о том, что «давайте повысим налоги для богатых». На самом деле мы это сделали – и повысили налоги на роскошные имущественные комплексы, машины, яхты, квартиры и так далее.

Говорят «давайте сделаем более прогрессивную шкалу налогообложения доходов граждан». Здесь есть и плюсы, и минусы. Минусы какие? Мы знаем, что богатые – люди неглупые, найдут пути, как обойти это решение, в том числе могут и вывести вообще деньги из нашей страны, с одной стороны.

С другой стороны, «плоская» шкала наша 13%, она достаточно уже устоялась и здесь менять законодательство, которое мы договорились не трогать предстоящие шесть лет, наверное, было бы неправильно.



Поэтому мы сейчас говорим о чем? О том, что нам нужно подтягивать заработную плату, нам нужно подтягивать наши пенсии.