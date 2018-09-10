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Во французской тюрьме душат и выворчивают руки

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© Фото: Алексей Куденко / РИА "Новости"

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Художник-акционист Петр Павленский, арестованный во Франции за поджог, рассказал о пытках в тюрьме Флери Мерожис.

Как закрывают в карцер во Флери и в Бутырке. В Бутырке приходит надзиратель с карцера и зовет арестанта по имени, фамилии, зачитывает постановление об аресте в карцер на 5, 10 или 15 суток.

Арестант собирается, забирает все свои вещи и матрас из камеры, прощается с сокамерниками и уходит. После карцера он по решению администрации возвращается или в эту же камеру или в другую.

Во Флери толпа 5-10 надзирателей валят на пол, душат, чтобы хрипел, выворчивают руки, перетягивают наручниками сзади так, чтобы рассекалась кожа на запястьях, выкручивают ноги будто хотят узел от бельевой веревки сделать, потом тащат, сдавливая шею и заламывая запястья, армейскими ботинками давят босые ноги, по-возможности вдавливают в стену щитом или передавливают им ноги.

Около корпуса встречают пять надзирателей в экипировке как для митингов. В течении двух дней комиссия с адвокатом положняковым и по возможности с переводчиком. Дают 30 суток и делают вид будто опасный.

Было: в камере весь месяц делали вид, что я опасный. Особый порядок конвоирования и обыска. После 20 дня все усугубилось. Кроме этого, периодические провокации.

Стало: меня вернули на спец блок, в изоляцию. А спецблок для меня – это то же самое, что карцер. Потому что такие условия прогулки. Бетонная коробка на крыше. Или как сборка, если группой. Очевидно, что администрация издевается надо мной. Каждый раз они создают условия, чтобы какой-то аспект был неприемлем.

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