Оглянитесь. Политика «сильной руки» стала неожиданно преобладать. Сохраняя выборы и видимость демократии, люди во власти стремятся ослабить все институты и нормы, которые придают демократии смысл. Крайне правые партии на Западе часто действуют на основе не только протекционизма и закрытия границ, но и плохо скрываемого расового национализма. Многие развивающиеся страны видят китайскую авторитарную модель в сочетании с меркантилистским капитализмом более предпочтительной, чем демократический беспорядок. Кому нужна свобода слова, если экономика в порядке?

Слишком много политиков отрицают саму идею объективной правды и просто выдумывают вещи. Мы видим это в государственной пропаганде, в фабрикациях в интернете, в размывающейся границе между новостями и развлечением, в полной потере стыда политиками, которые стоят на своем, когда их поймали на лжи.

Несмотря на сокращение бедности и дискриминации, уменьшение числа войн и развитие технологий, для слишком многих людей жизненная ситуация не поменялась, а для кого-то и ухудшилась — что привело к зарождению реакции в момент, когда некоторые на Западе говорили о конце истории и неизбежном триумфе либеральной демократии.

Россия, уже униженная потерей влияния после развала Советского Союза и почувствовавшая угрозу из-за демократических движений у своих границ, неожиданно стала возвращаться к авторитарному контролю и в некоторых случаях вмешиваться в дела соседей. Китай, подстегнутый успехами в экономике, стал отбиваться от критики из-за нарушений прав человека и объявил пропаганду общечеловеческих ценностей ничем иным, как международным вмешательством, империализмом под новым именем.

Я призываю продолжать верить, продолжать наступать, продолжать строить и продолжать повышать голос. Как говорил Нельсон Мандела, никто не рождается с ненавистью к другому из-за цвета кожи, происхождения или религии. Если люди учатся ненавидеть, их можно научить и любить, так как любовь естественней для человеческого сердца.

Цитата по материалам «Медузы»