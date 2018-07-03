Россия обладает всеми возможностями для создания альтернативного интернета, но воспользуется ими только при самом неблагоприятном сценарии.

Политика России не направлена на обособление интернета. К этому может прежде всего привести политика наших западных партнеров, насаждение двойных стандартов. Если эти двойные стандарты будут продолжать насаждаться, тогда, как о самой неблагоприятной в этом отношении перспективе, можно говорить о создании какого-то параллельного интернета.

Технические, финансовые, интеллектуальные и все остальные возможности для этого имеются, но я не думаю, что кому-то этого бы очень хотелось. На данный момент такая цель не стоит.

Мне кажется, что на самом деле цензура киберпространства в западных странах развита гораздо больше, чем в России. Они применяют свои механизмы, но это не значит, что мы не должны "прикрывать" интернет на случай призывов к совершению терактов или даже в рамках противодействия насильственному экстремизму.

В этой области надо действовать таким образом, чтобы запросы всех партнеров по максимуму удовлетворялись, но некоторые намеренно действуют в ущерб другим странам.

Цитата по материалам ТАСС