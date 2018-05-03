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Переломить ситуацию в Армении необходимо нежно

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© Фото: Асатур Есаянц / РИА «Новости»

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Лидер оппозиционного движения «Елк» и глава массовых протестов Никол Пашинян заявил, что в Армении должна быть мирная передача власти.

Переломить ситуацию в Армении необходимо нежно. Мы будем работать с отдельными лицами из Республиканской партии. А поговорить с ними мы можем только о признании мирной передачи, ни о чем другом.

Говорят о столкновениях, о силовых решениях. Какие силовые решения? Если, например, они приведут армию в Ереван, все солдаты присоединятся к нам, все 100%, я гарантирую. И мы уже будем перекрывать дороги не машинами, а танками.

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Дальше план действий тот же план. Революция продолжается. Я сегодня представитель того народа, который стоит на площади, то есть всего армянского народа. И у этого движения не было никаких внешнеполитических требований.

И нет вообще никакого внешнеполитического и геополитического контекста, нет никакого геополитического заговора, понимаете? И отношениям России и Армении ничего не угрожает, вообще ничего. Но это не значит, что нет вопросов, которые нужно обсудить.

Цитата по материалам издания «Коммерсантъ»

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