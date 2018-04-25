Нужно «взбодрить» организм питанием после зимы

Весна – время года, когда наш организм максимально нуждается в правильном питании и витаминах. В Петербурге зачастую зимы не такие холодные, как в большей части России, но из-за сильной влажности переносятся тяжелее. Питание – один из ключевых факторов, который влияет на наше самочувствие в целом. Важно соблюдать несколько принципов, чтобы «взбодрить» свой организм после долгой зимы.

В первую очередь нужно соблюдать режим питания, старайтесь основные три приема пищи устраивать примерно в одно и то же время каждый день, не забывайте про перекусы. Между приемами пищи и перекусами не должно проходить больше 3-4 часов. Такое питание помогает наладить и поддержать нормальную микрофлору кишечника и, соответственно, укрепляет иммунитет. Ваш организм привыкает к определенному «ритму питания» и будет работать более отлаженно.

Весной в дополнение к питанию можно подобрать различные витаминно-минеральные комплексы. Но стоит это делать только после консультации со специалистом, который подберет необходимые витамины исходя из результатов ваших анализов и индивидуальных особенностей. Последствия переизбытка витаминов в организме устранить сложнее, чем их недостаток. Здоровый иммунитет помогает не только решить проблемы с физическим здоровьем – появляется больше энергии, настроение становится лучше.

Довольно много витаминов и полезных веществ содержится в овощах и фруктах. Весной лучший вариант – замороженные смеси ягод и овощей, часть витаминов теряется при заморозке, но оставшихся макро- и микроэлементов вполне достаточно, чтобы обогатить рацион полезными компонентами. Также корнеплоды, которые еще не потеряли своих полезных свойств: капуста, морковь, свекла, лук, репа. Одни из немногих свежих продуктов весной – зелень: зеленый лук, петрушка и укроп. Помните, наш организм не может запасать питательные вещества на длительное время, поэтому в течении года ешьте сезонные фрукты, овощи.

На прилавках магазинов в любое время можно найти зерновые, бобовые, орехи и сухофрукты. Включив в свой рацион указанные продукты, вы получаете витамины группы В и витамин Е, железо, селен и цинк – они необходимы для поддержания иммунитета и защиты организма от стрессов.

Есть мнение, что употребление круп на постоянной основе приводит к набору лишнего веса – это довольно индивидуальный вопрос. Исключать их из рациона совсем не рекомендуется. Если вы все же волнуетесь о лишних килограммах, употребляйте в пищу злаковые продукты в первой половине дня. В рационе обязательно должны присутствовать продукты, содержащие белок – творог, мясо птицы, нежирная говядина.

Наряду со всеми «диетическими» продуктами для хорошего самочувствия и поддержания стабильного гормонального фона организма, в рационе должны присутствовать жиры – строительный материал для каждой клетки организма. Хорошо подойдут такие продукты как: куриные или перепелиные яйца, рыба, молочные продукты. Не менее важны сливочное и растительные масла. Если хочется разнообразить рацион: масло тыквенных семечек, кунжутное, льняное и т.д., каждое из них полезно по-своему.

После долгого зимнего периода необходимо наладить еще и питьевой режим. Зимой мы часто пренебрегаем употреблением воды, отдавая предпочтение согревающим напиткам (чай, кофе и т.д.). Наш организм как «питье» воспринимает только воду, остальные напитки не утоляют жажду в полной мере. Поэтому при недостаточном употреблении воды может возникнуть сухость и стянутость кожи, ощущение вялости и общей усталости. Вода обеспечивает хорошую работу кишечника и естественную детоксикацию организма.

Мнения диетологов и врачей о том, какая должна быть норма воды в день, расходятся. Но в любом случае, вода одна из самых важных составляющих нашего рациона и не пить ее совсем нельзя. Выбирать в каких количествах ее употреблять – это личный выбор каждого. Если вам тяжело пить чистую воду, можно добавлять в нее сок лимона, огурец, апельсин и т.д. (для людей с гастритом и прочими заболеваниями ЖКТ такой вариант противопоказан).