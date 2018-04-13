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Вводить плавучие отели за два месяца до ЧМ – запоздавшее на год решение

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Екатерина Петрашкевич, директор отдела продаж УК Zenith Property Management, считает, что запускать отели на воде в Северной столице в спешке, стремясь успеть к началу ЧМ-2018, крайне рискованно.

Создание отелей на воде, безусловно, увеличит номерной фонд, впрочем, как и открытие любых других новых отелей. Решит ли это вопрос дефицита номерного фонда для Петербурга? Не думаю. Потому что дефицита номерного фонда сейчас нет, есть дефицит отелей определенных категорий. Например, комфортных и качественных номеров в отелях категории 3*.

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С тем, что ценник на гостиницы в преддверье Чемпионата мира завышен – тоже не соглашусь. Отели Петербурга конкурируют и с апартаментами, и с квартирами частников. Ценник на размещение выравнивается исключительно рынком. Да, есть даты, где стоимость суток в отеле взлетает в 2-3 раза, но и здесь мы уже ограничены законодательством: для каждой категории средств размещения есть верхняя планка, до которой можно повышать ценник. И четырехзвездочные отели Петербурга к этой планке еще и близко не подошли. Так что плавучие отели вряд ли можно рассматривать как средство регулирования тарифов. Тарифы прекрасно регулируются и так.

Если смотреть со стороны рынка, то вся аргументация инициаторов законопроекта о плавучих отелях абсолютно несостоятельна. 

Вводить историю с плавучими отелями буквально за два месяца до ЧМ-2018 – запоздавшее на год решение. Если с традиционными отелями уже все понятно, все схемы отработаны, с плавучими отелями – все только начинается, и может быть очень много подводных камней, о которых сейчас мы даже не подозреваем.

Запускать такие отели в спешке, стремясь успеть к началу ЧМ-2018, крайне рискованно, и может негативно отразиться на впечатление гостей мундиаля в целом. Тем более, что резонных предпосылок к тому, что в Петербурге не хватит номеров, – нет. 

В Петербурге достаточно средств размещения – номеров в гостиницах и в апарт-отелях, хостелов и других форматов, – чтобы разместить футбольных фанатов. В определенных категориях действительно есть нехватка, но она компенсируется, например, предложением апартаментов. С одной стороны, это плюс, с другой – есть определенный риск, если говорить о качестве предоставляемых услуг в тех же апартах. В основном их оказывают обычные жители, предоставляя туристам свое жилье. Насколько оно комфортно и безопасно? Как проживание в таком месте скажется на восприятии Петербурга и России у иностранных гостей?

Важно создавать комфортное и безопасное предложение именно в этом сегменте – на стыке отеля 3* и апартаментов. Например, в наших проектах мы предлагаем номера достаточно большой площади и обязательно с кухней. Объединяем лучшее от квартир и отельного сервиса, и создаем апарт-отель, где гости могут расположиться с комфортом, экономить на питание и получать качественный сервис. С таким продуктом не стыдно быть участником ЧМ.

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