Песни Сенчиной несли в себе светлое, чистое, настоящее

Людмила Сенчина – голос эпохи, ее уход стал большой утратой для отечественного искусства. Это печальное событие, которое трогает не только простых слушателей, ее поклонников, но и людей, которые понимают, что это большая утрата для нашего эстрадного искусства. И не только эстрадного – она играла в фильмах, озвучивала разного рода спектакли и фильмы.

Я воспринимаю известие о кончине Сенчиной как личную утрату. Мы с ней очень много гастролировали вместе, поэтому для меня это настоящая печаль и утрата. Я надеюсь, что мы будем хранить в памяти ее светлый образ – образ человека, который озвучивал нашу эпоху, который был безукоризненно порядочным, чистым, светлым, радостным.

Песни Сенчиной несли в себе что-то такое светлое, чистое, настоящее, задушевное – то, что свойственно русскому народу. Она была певицей из народа, и народ ее любил.

Скорбим очень. Я сегодня как раз в Петербурге, и мне особенно печально, что где-то рядом ушел из жизни человек, который являлся не только коллегой, но и другом, единомышленником.