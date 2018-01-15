Сегодня в одной из школ Перми между двумя несовершеннолетними произошел конфликт с применением холодного оружия, в результате которого пострадали 15 человек.

В школе №127 двое несовершеннолетних с ножами напали на школьников. Занятия приостановили, всех учеников и педагогов эвакуировали. В результате нападения пострадали 15 человек, 12 из них были госпитализированы. Учительнице и двум подросткам проводят операции в городской клинической больнице №4. Напавшими оказались школьник и бывший ученик школы.

В ГУ МВД РФ сообщили, что один из подростков состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

В обстоятельствах произошедшего еще предстоит разобраться следствию и ответить на вопросы о том, как обеспечивалась безопасность в школе, и как подростки смогли пронести в школу холодное оружие. Конечно, нужно думать о безопасности школ, и вероятно, помогла бы установка в школах рамок металлодетекторов. Это потребует дополнительных средств, но сможет ли решить проблему?

Нужно разбираться и в причинах, побудивших подростков на такие действия, и делать выводы.

Это уже второй жуткий случай за последние полгода, совсем недавно мы были свидетелями трагедии со стрельбой в школе в подмосковной Ивантеевке. Конфликты и драки между школьниками были всегда. И в советское время тоже. Но вне школьных стен. Почему конфликты переместились внутрь школьных стен – вот это более серьезный вопрос и к педагогам, и к психологам, который нужно решать для избежания повторения подобных трагедий. Почему изменился сам статус образовательных учреждений, и дети утратили уважение к школам – это более глубокий вопрос, который требует обсуждения и решения.