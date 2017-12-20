Принял участие в «Дискотеке 80-х». Петь меня заставили, конечно же, «Плот», так как другие мои предложения хозяевами шоу даже не рассматривались. Мне было категорически сказано — только абсолютные хиты!

После выступления была большая фотосессия и небольшое интервью. Спросили — в чем отличие сегодняшнего сборного концерта от аналогичного, скажем, в конце восьмидесятых, ведь и песни, и сами артисты одни и те же. Я ответил, что картинку из зала не видел, так как находился по другую сторону сцены и с другими участниками практически не пересекался.

Однако одно отличие мне бросилось в глаза. За последней кулисой организаторы всегда ставят вертикальное зеркало в полный рост и стол для разных мелочей вроде микрофонов ведущих, переговорных устройств и списков выступающих. Так вот, на этом столе к концу сборного концерта всегда скапливаются предметы, которые артисты держали в руках до последнего момента, до самого выхода на сцену.

В восьмидесятых это были стаканы, еще пахнущие коньяком или вискарем, бутылки пива, пепельницы с плохо затушенными сигаретами и жвачкой. Вчера же я увидел на этом столе слуховой аппарат, тюбик валидола и незаконченное вязание.