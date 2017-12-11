Военные достижения России решили скапитализдить?

Западные партнеры последние несколько дней делают заявления о том, что это не Россия, а они, коалиция, одержали победу над ИГИЛ (террористическая организация запрещена в РФ - прим.ред.) в Сирии. Последним отметился глава МИД Франции господин Ле Дриан.
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Собственность нашу в Штатах захватили, медали сочинской олимпиады отняли, теперь военные достижения решили скапитализдить?
Помните, как в "Собачьем сердце":
"Отчего у вас шрам на лбу? Потрудитесь объяснить этой даме", - вкрадчиво спросил Филипп Филиппович.
Шариков сыграл ва-банк: "Я на колчаковских фронтах ранен", - пролаял он.
"Перестаньте!" - крикнул вслед Филипп Филиппович.
Господа, перестаньте! Ваши достижения - это Ирак, Ливия и Афганистан. Вот ими и гордитесь.