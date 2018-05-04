Туман рассеивается, и многочисленные обманы правительства Терезы Мэй проступают все четче.

Первое вранье правительства Терезы Мэй о том, что британские эксперты установили страну изготовления химического вещества, которым якобы отравили Скрипалей, официально опровергли сами британские эксперты в лице руководителя лаборатории Портон-Дауна.

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Второе вранье правительства Терезы Мэй относительно якобы наличия у России мотива для отравления Скрипалей в связи с исторически плохим поведением нашей страны, опровергла российская сторона, в том числе приведя факты регулярного нарушения Великобританией норм международного права, этики и морали во имя достижения собственных «национальных интересов», а также перечислив несколько очевидных мотивов данной провокации, выгодных Лондону.

Третье вранье правительства Терезы Мэй о том, что «Новичок» якобы производился только в России, сегодня опроверг президент Чехии, который подтвердил разработку этого отправляющего вещества его страной:

«Чешское оборонное НИИ производило и испытывало отравляющее вещество, которое военная разведка страны классифицировала как «Новичок», сообщил президент республики Милош Земан со ссылкой на доклад спецслужб».

Так будет и со всем остальным враньем Лондона.