В британской прессе очередная «утечка». Кстати, а у них вообще пресс-службы госорганов работают? Почему все «сливается» в виде комментариев «неназванных источников»?

Так вот, оказалось, что домашних животных Скрипаля в виде двух морских свинок и кота в живых уже нет. Это только на первый взгляд повод для очередной порции шуток – «убрали важных свидетелей». А на самом деле, это действительно «важные свидетели», раз речь идет о химическом отравляющем веществе, которое, по целому ряду версий, могло быть применено в доме Скрипаля.

По данным британской газеты, морские свинки умерли от обезвоживания, потому что их не забрали из дома. То есть как? Обыск был, а животных не заметили? Не заметили питомцев человека, который был отравлен нервно-паралитическим газом?!!

С котом поступили, опять же как следует из прессы, иначе (другого слова подобрать не могу). Якобы его (правда никто не знает на какой день) доставили в ту самую лабораторию Портон-Дауна, а потом... усыпили. Почему усыпили? Ответ – потому что кот был «в стрессовом состоянии», так как его тоже «не заметили» при обыске. Так обычно в Великобритании поступают с домашними животными? Это нормальная практика?

Но и это еще не все. По данным издания, и морских свинок и кота кремировали. Другими словами, уничтожили, хотя животные могли стать важной уликой в деле об отравлении химвеществом.

А теперь самое интересное в этой истории с питомцами. По нашим данным, о том, что в доме оставались домашние животные, знала телекомпания BBC, но по каким-то причинам эту информацию скрыла. Хотелось бы получить разъяснения.

P.S. Я не делаю никаких выводов. И, возможно, это просто совпадение. Но опыты с нервно-паралитическим газом в Портон-Дауне ставились именно на морских свинках (за 40 лет в лаборатории данные исследования проводились на 3400 этих животных). Чем дальше, тем страшнее открывается картина.