Трамп ввергает Израиль в пучину кровавого противостояния

Дорогие друзья! Вопреки мнению мирового сообщества, грубо нарушая все предшествующие обязательства, цинично попирая все принятые до сегодняшнего дня документы по линии ООН и других влиятельнейших международных организаций, президент США Дональд Трамп признал центр трех мировых религий Иерусалим столицей государства Израиль.

Читайте также:

"Нашли дровишки, чтобы подбросить в костер": что говорят о признании США Иерусалима столицей Израиля

Это значит, что мусульманская Палестина теперь теряет последнюю надежду на свою автономию. Это особенно возмутительно в тот исторический момент, когда при поддержке России правительственной армии Сирии удалось освободить страну от игиловских террористов, а в нашем информационно-идеологическом противостоянии с врагами Ислама наметилась безоговорочная победа.

По существу, это удар в спину тем, кто все эти десятилетия пытался выработать алгоритм политико-дипломатического урегулирования в этом непростом регионе. Как понять политику американского президента? Очень просто. Теперь исчезли последние сомнения в том, кто создал террористический плацдарм на территории Ирака и Сирии для установления своего "миропорядка".

Более того, могу с уверенностью сказать, что своим, мягко говоря, неадекватным решением Трамп ввергает израильское государство в пучину кровавого противостояния, которое грозит теперь этой стране новой, более мощной и организованной интифаде. То есть широкомасштабной войне...