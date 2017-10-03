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Если уйти от телевизора, то появится время заглянуть в себя

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© Фото: vladtime.ru

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Основатель и директор сети «Буквоед» Денис Котов уверен, что телевизор не только впустую тратит наше время, но и мешает учиться принимать на себя ответственность. На II Международном форуме пространственного развития в Северной столице он рассказал о том, почему важно отказаться от него и читать хотя бы 10-12 книг в год.

Если ты хочешь что-то преобразовать, то нужно сначала научиться работать со словом. Мы в «Буквоеде» учились этому 17 лет. Например, взяли и трансформировали само слово «буквоед» в русском языке на отдельно взятой территории. На Дальнем Востоке это слово еще помнит словарь Даля, а в Петербурге и Северо-Западном федеральном округе значение его изменилось, и достаточно давно.

Сейчас, хотим ли мы этого или не хотим, мы – петербуржцы, ленинградцы, петроградцы, питерцы – подводим итоги столетнего цикла. И делая это, мы должны ответить на вопрос: а что мы создаем из сегодняшнего дня в завтрашний? Какой образ, какой контекст и какой смысл мы сегодня запускаем в первую очередь в себя? У нас есть глаза и уши – мы так любим смотреть телевизор, что порой забываем о главном инструменте трансформации – а это мы сами, тот внутренний источник, который должен брать на себя ответственность.

Я начал заниматься книгами в начале 90-х. Что мог сделать человек, у которого не было денег для того, чтобы открыть свой первый книжный магазин на улице Пестеля? Путь для себя я выбрал только один – становиться творцом, предпринимателем, который берет ответственность за свою жизнь на 100%.

Мы читаем в прессе о том, что кто-то владеет каким-нибудь предприятием на 10, 90 или 100%... А каждый из нас – это единственный акционер своей жизни. Нет Путина, нет Котова – никого. И дальше уже стоит вопрос перед этим акционером, что делать со своим активом? У многих внутреннее пространство свернуто – слишком много вокруг света, звука, шума…

Книга сейчас конкурирует с телевизором, интернетом, конкурирует с ними за время читателей, за их внимание и кошельки. Там, где время и внимание, – там и денежные потоки. Если мы вынем несколько миллионов человек из телевизора, который в среднем по России смотрят два часа в день, если вы вынем их хотя бы чуть-чуть из интернета (или просто не дадим дальше зайти) и немного вытащим из алкогольной зависимости разной степени тяжести, то мы получим время, чтобы люди могли заглянуть в себя и открыть книгу.

Если вы читаете хотя бы по 10-12 книг, и также читают ваши дети – то город, где вы находитесь, будет жить. Город будет жив, пока последняя душа не уйдет в виртуальное пространство.

Но вернемся к ответственности, которую каждый на себя берет. Масштаб задач нужно расширять. Вначале я стоял на улице и продавал книги у станции метро «Черная речка» – кто-то тогда в начале 90-х у меня их покупал. Потом был маленький магазинчик, потом сеть магазинов. Потом возникла целая книжная инфраструктура. Сейчас Петербург – лидер в Российской Федерации по числу книжных магазинов на душу населения. Теперь моя задача – это подарить своему сыну, которому сейчас десять лет, на 16-летие читающую страну, где 80% наших сограждан читает эти 10-12 книг в год. И это не пафосные слова, а вполне конкретная цель.

А что люди будут читать - это, на мой взгляд, не так важно. Все зависит от кармических задач – кому-то нужно читать очень простую литературу, кому-то нужно читать посложнее. «Буквоед» – это не просто книжный, а спортивный магазин, который продает тренажеры по развитию самостоятельного образного мышления. Если человек хочет что-то изменить в своем сознании, то у нас есть эти инструменты. Книги – это единственное пространство свободы мысли и свободы слова.

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