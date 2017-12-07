Весь мир знает наших спортсменов, не поехать на ОИ - это самое простое

Я, как спортсмен, который прошел четыре последние Олимпиады, не могу остаться в стороне от того, что сейчас происходит. Считаю, что нашим спортсменам надо ехать на Олимпиаду, так как для многих эта Олимпиада может быть последней и шанса выступить больше не будет. Также не надо забывать, что команда будет называться "Олимпийская команда от России" - а не просто команда, выступающая под нейтральным флагом.

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Весь мир знает наших спортсменов, не поехать - это самое простое, а доказать, что мы сильнее, сплоченнее и мощнее даже в такой сложной ситуации, доказать всему миру, что для русских спорт - вне политики, вписывающий олимпийские рекорды в историю. А наши болельщики будут болеть, поверьте, не меньше, если не больше! Наш народ всегда объединялся, когда у нас были сложные ситуации, объединялся и поддерживал! Всегда!

Представьте, когда наши спортсмены будут стоять на пьедестале и петь гимн нашей Родины, разве чувство гордости за них не будет переполнять наши сердца за их волю к победе в тяжелейших психологических условиях? Лене Исинбаевой в прошлом году этот шанс не дали, не дали выступить вообще, а ведь она могла и доказала бы, что она - лучшая на этой планете, не дали и нашим паралимпийцам, а сейчас такой шанс есть.

Есть возможность пройти с российским флагом и с завоеванными медалями на церемонии закрытия с высоко поднятой головой и гордостью за то, что они оказались сильнее. Уверен, что именно этот день поставит точку в допинговым скандале и даст возможность нашим спортсменам спокойно готовиться к следующим Олимпийским играм и идти к своей главной мечте.